'Üniversiteme Dokunma' eylemleri sürüyor

Üniversitelerin bölünmesine karşı eylemler sürüyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt Kampüsü Ana Kapı'da bugün de toplandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü Ana Kapı önünde günlerdir süren protestolar bugün de devam etti.

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili tasarı gündeme geldiğinden beri eylemlerini sürdüren İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bölünme tasarısının mecliste görüşüleceği bugün HAYEF'in önünde toplanarak Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe geçti.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, çalışanları, emeklileri, öğrencileri, mezunlarından oluşan üniversite bileşenleri, üniversitelerinin bölünmesine ilişkin İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Ana Kapı önünde basın açıklaması düzenledi. Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Raşit Tükel’in okuduğu basın açıklamasında "Ortaya konan bu demokratik tepki tasarıda sadece kimi makyaj değişiklikler yapılmasına yol açmış, tasarının köklü bir biçimde tartışılması siyasi iktidar tarafından tercih edilmemiştir. Bunun yerine her siyasi görüşten ve farklı yaşam tarzlarına sahip İstanbul Üniversitesi mezun ve mensuplarının bu ortak talebi, ideolojik olarak nitelendirilerek önemsizleştirilmek istenmiştir. Tüm üniversite mensuplarını bir araya getiren 'İstanbul Üniversitesi bölünmesin, köklerinden koparılmasın' talebinin, ideolojik olmadığı ortadadır. Bir üniversitenin en fazla 50 bin civarında öğrencisi olmalıdır iddiası, bilimsel bir temelden yoksun, keyfi bir dayatma olarak gündeme getirilmiştir” denildi.

İletisim Fakültesi’nde Doç. Dr. Esra Arcan, “Üniversitenin asli bileşenleri öğrencileridir. Bu mücadeleye kararlı şekilde devam edilirse şairin dediği gibi güzel günler göreceğiz. İstanbul Üniversitesi’ni böldürmeyeceğiz” şeklinde konuştu.