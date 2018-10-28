Uludağ Üniversitesi'nde usulsüz atama

Uludağ Üniversitesi’nde şube müdürlerinin usulsüz şekilde atandığı belirtiliyor. Sayıştay raporuna göre üniversite sınav şartını uygulamıyor.

Uludağ Üniversitesi’nde sınavla atanması gereken şube müdürlerinin usulsüz şekilde atandığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda sınav şartının bertaraf edildiği ifade edildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde fakülte sekterliği veya başka görevlerde bulunan kişilerin usulsüz bir biçimde şube müdürlüğüne atandığı ortaya çıktı. Ayrıca üniversitenin “Bilimsel Araştırma Projeleri” için kullanılması gereken hesabın makine-cihaz alımları için kullanıldığı öğrenildi.

Üniversitenin şube müdürlüğü ve yurt müdürlüğü kadrolarına yapılan usulsüz atamalar şöyle gerçekleşti:

Daha önce kütüphaneci, memur, şef, antrenör, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni olarak görev yapan personel fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliği kadrolarına atandı. Sekreterlik görevinde birkaç gün veya ay kaldıktan sonra bu defa üniversite bünyesinde değişik şube müdürlüğü kadrolarında görevlendirildi.

'USULSÜZLÜK SAYIŞTAY RAPORLARINA DA YANSIDI'

Yapılan bu usulsüzlük Sayıştay raporlarına da yansıdı. Raporda “Fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliklerine yapılan ara atamaların, aslında ‘Şube Müdürlüğü’ kadrolarına yapılacak atamalar için Yönetmelikte gerekli görülen ve uyulması gereken sınav şartını bertaraf etmek amacıyla kullanıldığı” ifadeleri kullanıldı.

Atamaların ‘kariyer’ ve ‘liyakat’ ilkesine uygun olmadığı ise şu şekilde belirtildi:

“İdarenin takdir yetkisini mevzuat çerçevesinde, Anayasa ve Kanunlarla öngörülen eşitlik, kariyer ve liyakat ilkelerini göz önünde bulundurarak kullanmasına yönelik bir değerlendirme olup İdare tarafından kimlerin atanacağına karar vermek gibi yerindelik unsuru içeren bir yaklaşımı içermemektedir.”

Ayrıca üniversite bünyesinde yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinden bazılarının, mevzuatla belirlenen kriterlerine uygun hazırlanmadığı ve bu projelere ait özel hesabın, altyapı projeleri adı altında makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi. 2017 yılında 33,4 milyon TL tutarındaki ödeneğin 30,5 milyon TL’si altyapı projeleri tahsis edildi. Bu tutarın önemli bir kısmı tıp fakültesine malzeme alımı için kullanıldı.

Sayıştay, raporunda bu ödeneğin bilimsel araştırma ödeneği yerine döner sermaye kaynaklarından karşılanması gerektiği şöyle ifade edildi:

“Bulguda konu edilen husus bu cihazların bilimsel araştırma projelerinden satın alınması olup projeye ait dosyada, 3 adet cihaz alımına entegre edilmiş projeye cihazın çalışmaya başlamasıyla birlikte başlanacağı ve 3 yıl süreceği bilgisinin yanı sıra fiilen hasta tetkiklerinde kullanılması amacı da dikkate alındığında henüz bilimsel bir araştırmayı yürütmek üzere başlatılmış bir işlem söz konusu olmayıp bu cihazın özel bütçe veya tıp fakültesi döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması gerekmektedir.”