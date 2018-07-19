'Türk Telekom'a bir garip el koyma...'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Türk Telekom'da yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Özetle durum, Oger şirketinin özelleştirme bedelini ödemek için aldığı kredi karşılığında hisselerini rehin bıraktığı TT`den 10 yılda 5.7 milyar dolar kar payını alıp götürdüğünün; borç yükünü de Türkiye`nin sırtına bıraktığının açık kabulüdür. Şimdi bankalardan kamu mevduatlarıyla hem kendilerini hem de TT`yi kurtarması beklenmektedir' denildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Türk Telekom'da yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı.

"Türk Telekom'u (TT) devraldıktan sonra imtiyaz sözleşmesine aykırı olarak TT hisselerini rehnederek aldığı krediyle özelleştirme bedelini ödeyen; bu krediyi geri ödeyemediği için 2013 yılında daha da fazla borçlanarak (refinansman) borç yapılandırmasına gidip yine TT hisselerini rehin bırakan OTAŞ'ın yarattığı kriz, yeni bir krize doğru evriliyor" diyen EMO, "OTAŞ'a refinansman olarak verilen kredinin büyük bölümünü sağlayan 3 büyük bankanın ortak girişim şirketi aracılığıyla OTAŞ`ın Türk Telekom'daki yüzde 55 payını devralmak için Rekabet Kurulu'na yaptığı izin başvurusu, sürecin bankaların hisse rehnini işleme koyma dışında bir yola sokulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TT'nin mevcut piyasa değerinin OTAŞ'ın bankalara olan borcunu karşılamadığının ve bu borç yüküyle alıcı da bulunamadığının belirtildiği açıklamada, "Bankalar; tahsil edemedikleri krediyi önce idari takibe, ardından yasal takibe alır ve kredinin teminatını da nakde dönüştürmeye çalışırlar. TT'de ise bu süreç tam olarak işletilmemiş, teminat nakde dönüştürülmemiştir. TT'nin mevcut piyasa değeri ve kalan imtiyaz süresi üzerinden satışı yapılsa bile borcun tamamının tahsil edilememesi durumu bankaların zarar etmesi anlamına gelmektedir. Bankaların tahsil edemedikleri alacaklarını zarar hanelerine yazmaları da istenmemektedir. Borsadaki son veriler dolar kuru üzerinden hesaplama yapıldığında TT'nin piyasa değerinin 3.5 milyar milyon dolar civarına gerilemiş olduğu; OTAŞ'ın yüzde 55'lik payının değerinin de 1.9 milyar dolar düzeylerinde olduğu görülmektedir. OTAŞ'ın bankalara olan borcu ise 4 milyar 750 milyon dolardır" denildi.

Bu açmazlar içinde krizi gelecek yıllara öteleyen yeni bir formül bulunduğunu vurgulayan EMO, "Bu ara formül; Special Purpose Vehicles olarak adlandırılan bir uygulama olarak açıklanmıştır: Deyim yerindeyse bu uygulama, bir emlakçının içi kötü bir evi satın alıp, tadilattan geçirip daha karlı olarak satması yöntemidir... Özetle durum, Oger şirketinin özelleştirme bedelini ödemek için aldığı kredi karşılığında hisselerini rehin bıraktığı TT'den 10 yılda 5.7 milyar dolar kar payını alıp götürdüğünün; borç yükünü de Türkiye`nin sırtına bıraktığının açık kabulüdür. Şimdi bankalardan kamu mevduatlarıyla hem kendilerini hem de TT'yi kurtarması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklama şu şekilde devam etti: