TKP Manisa İl Örgütü'nden Soma açıklaması: Bu düzen değişmeli

Türkiye Komünist Partisi Manisa İl Örgütü, Soma Katliamı'nın yıl dönümünde bir açıklama yaparak, '301 madencinin ölümünden sonra hiçbir şey değişmedi. Çünkü bu düzende hiçbiri değişmez! İş cinayetlerinin nedeni patronların kâr hırsıdır. Bu düzende patronların kâr hırsı dizginlenmez' ifadelerini kullandı.

Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın dördüncü yılında Türkiye Komünist Partisi Manisa İl Örgütü'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada "Bu düzen değişmeli" çağrısı yer alırken, "İşçilerin can güvenliğini sağlayacak koşulların 'maliyet' olarak görülmediği bir düzen var. O düzen sosyalizmdir. Biz o düzeni istiyoruz. O düzen için mücadele ediyoruz. Sadece insanın insanı sömürmesinin son bulması için değil, işçilerin yaşam hakkı için de sosyalizm gerek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Soma’da 301 madencinin katledildiği faciadan bugüne tam dört yıl geçti. Soma davasının hangi aşamada olduğu bir yana geçen dört yılda değişen pek bir şey yok.

İşten çıkarılan işçilerin tazminat ödemeleri, şirketin madencilik faaliyetleri, hükümetin ocakları maden patronlarına peşkeş çekmeyi sürdürmesi gibi her şey aynı düzende devam ediyor.

Üstelik yalnızca maden ocaklarında değil, inşaatlarda, tezgahlarda, servis araçlarında işçiler katledilmeye devam ediyor.

301 madencinin ölümünden sonra hiçbir şey değişmedi.

Çünkü bu düzende hiçbiri değişmez!

İş cinayetlerinin nedeni patronların kâr hırsıdır. Bu düzende patronların kâr hırsı dizginlenmez.

Madenlerdeki iş cinayetlerini işin fıtratı olarak niteleyenler, bu düzenin arızası değil temsilcisidir. Bu düzende iş cinayetleri önlenemez. İş cinayetleri, işçilerin değil Kapitalizm fıtratındandır.

Bugün, 301 madencinin katledildiği günü, anma adı altında, düzenin koltuk değnekleri siyasi rant toplamaya Soma'ya geliyorlar. Onlar yapamadı biz yapacağız, düzeni daha düzenli yapacağız demeye getiriyorlar. Emekçinin çaresizliğini düzen içi çözümlere bağlıyorlar.

Biz biliyoruz, hiçbir düzen içi çözüm, kapitalizmin fıtratını değiştirmez, işçinin ekmeğine bir parmak bal sürmekten öte gitmeyecektir yapabilecekleri.

Ve biz biliyoruz, iş cinayetleri önlenebilir.

İşçilerin can güvenliğini sağlayacak koşulların 'maliyet' olarak görülmediği bir düzen var. O düzen sosyalizmdir.

Biz o düzeni istiyoruz. O düzen için mücadele ediyoruz. Sadece insanın insanı sömürmesinin son bulması için değil, işçilerin yaşam hakkı için de sosyalizm gerek.

TKP MANİSA İL ÖRGÜTÜ