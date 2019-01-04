TCDD'den skandal tutanak: Faciadan altı gün sonra imzalandı

TCDD'nin tren faciasından altı gün sonra ‘makasçıya eğitim verdik’ diye tutanak hazırladığı ortaya çıktı.

Başkentte 9 kişinin öldüğü yüksek hızlı tren faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan makasçı Osman Yıldırım’ın “Eğitimini almadım” şeklindeki ifadesi üzerine suçlanan TCDD’nin kendisini kurtarmak için skandal bir tutanak imzaladığı ortaya çıktı.

TCDD Gar Müdürlüğü tarafından kazadan 6 gün sonra hazırlanan tutanakta, Samsun’dan Ankara’ya geçici görevle gelen tren teşkil memuru Yıldırım’ın “oryantasyonunun sağlandığı” öne sürüldü. Bu eğitimden sonra Osman Yıldırım’a ait “İşbaşı Eğitimi Takip Formu” düzenlendiği savunulan tutunakta “Ancak tutanağın imzalatılması sehven unutulmuştur” iddiasında bulunuldu.

TCDD’Yİ SUÇLAMIŞTI

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Samsun’dan geçici görevle Ankara’ya geldiğini, kazanın olduğu zaman ikinci gece nöbetine çıktığını söyleyen Osman Yıldırım ifadesinde, “Park halinde olan 06.30 Konya trenini hareket memurunun talimatıyla H1’den sevk etmem için ‘panodan elektrik kontrollü S makası’ yeşil renkli butona basarak H1’e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak bunu yoğunluk nedeniyle Sinan Y’ye teyit ettirdiğimi hatırlamıyorum. Daha önce panodan elektrik kontrollü S makas işleyişini görmemiştim. Eğitimini de almadım” demişti.

Tutuklanan makasçının, “eğitim almadığını” vurgulaması, gözleri TCDD yönetimine çevirildi. Ankara-Sincan arasındaki demiryolu hattını sinyalizasyon sistemi kurmayan açan TCDD, kazadan 4 gün önce de tren trafiğini değiştirmesi nedeniyle okların hedefindeydi. TCDD’nin kazadan 6 gün sonra “kendilerini kurtaracak” bir tutanak hazırladığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına da giren tutanak, TCDD Gar Müdürü Talip Ünal, Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ile üç tren teşkil memuru tarafından 19 Aralık 2018 tarihinde imzalandı.

'SEHVEN UNUTTUK'

“Samsun Gar Müdürlüğü’nün 18 Ekim 2018 tarihli görevlendirme yazısı ile Ankara Garı’na 20 Ekim’de gelen tren teşkil memuru Osman Yıldırım’ın garda trenlerin trafiğinde uygulanacak kurallar ile makasların kullanımı konusunda daha önceden bu eğitimi almış personelle birlikte çalıştırılarak oryantasyonu sağlanmıştır” denilen tutanakta, bu eğitimden sonra Osman Yıldırım’a ait “İşbaşı Eğitimi Takip Formu” düzenlendiği, ancak “sehven imzalatılmasının unutulduğu” kaydedildi.

'TOPLANTI DA YAPTIK'

Tutanakta, ayrıca 7 Aralık 2018 Cuma günü saat 16.00 sıralarında tren teşkil görevlileri İbrahim İlhan, Adem Yılmaz ve Osman Yıldırım’la Gar Müdür Yardımcılığı Bürosu’nda 9 Aralık tarihinden itibaren başlayacak olan çalışma kuralları ve yeni nöbet düzeniyle ilgili toplantı yapıldığı da yazıldı.

9 CANA MAL OLDU

13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, Hat 1’den ilerlerken Marşandiz İstasyonu’nda geldiğinde Hat 2’ye geçerek karşıdan gelen kılavuz lokomotif ile kafa kafaya çarpışmıştı. Olayda 3’ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 100’e yakın kişi de yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında makasçı Osman Yıldırım’ın arasında bulunduğu 3 TCDD çalışanı “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmıştı. Kazaya, Osman Yıldırım’ın H1’den gitmesi gereken YHT’nin makası değiştirmediği için H2’ye geçmesine neden olduğu öne sürülmüştü.