Suriye'yi değil Rusya'yı sorumlu tuttu: Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı. MSB açıklamasında, mevcut anlaşmalara ve Rusya ile iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında üç sivilin öldüğünü açıkladı ve saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutarak kınadı. Bakanlığın açıklamasında “İdlib’de 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, üç sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Suriye ordusunun ilerleyişinin sürdüğü İdlib konusunda dört gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan Türkiye’ye yönelik bir uyarı gelmişti. Zaharova, Türkiye’nin İdlib mutabakatı kapsamında ‘üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğini düşündüklerini’ söylemişti.

MSB'nin yaptığı açıklamasının tam metni şöyle:

"İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil/masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir.

Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktasının güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30’da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55’te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır.

Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz."

SİVİLLER DEĞİL KONVOYA EŞLİK EDEN ÇETELER KAYIP VERDİ

Öte yandan bölgedeki kaynaklar saldırıda ölenlerin siviller değil Türk Askeri Konvoyuna eşlik eden Şam Kolorduları (Feylak Şam) militanları olduğunu iddia ediyor.