Suriye uçakları TSK konvoyunu bombaladı mı?

TRT Arapça’nın eski muhabirlerinden Majed Abdolnour sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Suriye uçaklarının TSK konvoyunun 400 metre yakınını bombaladığını öne sürdü.

Suriye uçaklarının Morek’te yer alan gözlem noktasına giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun 400 metre yakınını bombaladığı iddia ediliyor.

MarbutaHaber'de yer alan habere göre, TRT Arapça’nın eski muhabirlerinden Majed Abdolnour sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Suriye uçaklarının TSK konvoyunun 400 metre yakınını bombaladığını duyurdu. Abdlonour saldırıda Şam Kolorduları isimli silahlı gruptan bir militanın öldüğünü de bildirdi.

TSK konvoyunun Şam-Halep otoyolu arasında durduğuna ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşıldı.