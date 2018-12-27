Sofuoğlu 'espri' yapmış

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, tepki çeken paylaşımına dair açıklama yaparak paylaşımın 'espri' olduğunu iddia etti.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'teki odasından paylaştığı 'emir erlerim' fotoğrafı nedeniyle tepki çekmişti.

Sofuoğlu tepkiler üzerine açıklama yaparak, sildiği paylaşımın "espri" olduğunu iddia etti.

Kendisine "Senatör" diye kart bastıran Sofuoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstün de yeri var. Hususen yanlış anlama kastıyla gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder, saygılarımı sunarım.”