AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kendisine 'Senatör' diye kart bastırdı

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Meclis matbaası tarafından AKP'li Sofuoğlu adına ve kendisi için hazırlanan kartvizitleri paylaştı.

Emir için hazırlanan kartvizitte "milletvekili" kelimesi için uygun çeviri olan "deputy" kullanılırken, Sofuoğlu için büyük harflerle "SENATOR" yazması dikkat çekti.

​CHP'li Emir, "Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı?" ifadelerini kullandı.