Sezai Temelli: 31 Mart stratejimizi başarılı şekilde hayata geçirdik

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin 31 Mart stratejisini başarılı şekilde hayata geçirdiğini dile getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin belediye başkanlarıyla Diyarbakır’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Temelli, "31 Mart yerel seçimlerine giderken bir stratejimiz vardı. Uzun süre üzerinde çalıştığımız, tüm halkımızla oluşturduğumuz ve rızasını var ettiğimiz bir stratejimiz vardı ve bunu başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Bu süreçte emeği geçen herkese başka Kürt halkına, adını söyleyerek söylemek lazım Kürt halkı bu stratejinin hayata geçirilmesinde de üzerine düşen sorumluluğu her yerde hakkıyla yerine getirilmiştir. Bu strateji demokratik bir sürecin başlangıcı açısından atılması gereken güçlü bir adımdı" dedi.