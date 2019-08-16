Sevim Kuruç yaşamını yitirdi

Sevim Kuruç, eşi Bilsay Kuruç ile denize girdiği Çanakkale'nin Bozcaada'daki Ayazma plajında yaşamını yitirdi. Denizdeyken kurtarılan 83 yaşındaki Kuruç Ambulansla Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'nin Bozcaada'daki Ayazma plajına eşi Prof. Dr. Bilsay Kuruç ile denize girmek için giden Sevim Kuruç, yaklaşık 20 metre denize açıldıktan sonra bir anda suda çırpınmaya başladı. Olayı gören Sedat Bilir, yanına gittiği Sevim Kuruç'u denizden çıkardı. Kıyıda Bilir'in hemşire eşi Ayşegül Bilir tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevim Kuruç'un duran kalbi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla tekrar çalıştı. Ambulansla Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Sevim Kuruç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.