Şehir Hastanesi hem hastalar hem de çalışanlar için kâbusa döndü

Açılışının üzerinden 15 gün geçtikten sonra su basan Bursa Şehir Hastanesi'nde sorunlar bitmiyor. Genel Sağlık-İş Sendikası, hastanede yaşanan problemlere ilişkin bir rapor hazırlarken, Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için sağlık emekçileri ve hastaların saatlerce yol çilesi çektiği, üç araç değiştirerek hastaneye ulaşabildiği belirtildi. Çalışan sayısı ve malzeme yetersizliğinin de büyük sorunlara yol açtığı vurgulanırken, hastanenin birçok servisinin hizmet dışı olduğu kaydedildi.

Bursa Şehir Hastanenin ve sağlık emekçilerinin sorunlarını tespit eden Genel Sağlık-İş, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Sağlık Bakanlığının gündemine taşıdı. Genel Sağlık-İş tarafından Bakanlığa gönderilen yazıda, “Sorunların üstü örtülerek ya da ötelenerek çözülmesi mümkün değildir. Böyle bir anlayış sorunların derinleşmesine neden olacaktır” uyarısında bulunuldu.

ULAŞIM EZİYETİ

Sağlık Bakanlığa gönderilen yazıda, şehrin çok uzağına inşa edilmiş olan Bursa Şehir Hastanesine ulaşabilmek için hem hastaların hem de her gün işe gitmek zorunda olan sağlık emekçileri için zorlu bir mücadele gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bursa’da ikamet etmekte olan bir sağlık çalışanı için hastanesine ulaşmak ortalama 1,5-2 saati bulmaktadır. Mesai saatinde hastanede olabilmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkmaları gerekmektedir. Bazı bölgelerde ise sabah ne kadar erken çıksalar da (örneğin Erikli Bağlaraltı veya Teleferik mevkiinden) yani sabah ilk otobüse binseler dahi saatinde kuruma ulaşamamaktadırlar.) Şehrin çoğu bölgesinden kuruma ulaşmak için üç araç değiştirmek gerekmektedir. Örneğin Millet Mahallesinde oturan bir çalışan önce belediye otobüsü (3,00 TL)+(1,75 TL) veya minibüs (3.00 TL) ile Arabayatağı metrosuna ulaşmalı (2,75 TL) daha sonra metro (2,75 TL ) ile Emek istasyonuna ulaşmalıdır. Oradan otobüsle (1,25 TL) (2,50 TL) Şehir Hastanesine ulaşmaktadır. Bu yolculuk yaklaşık 30-35 km arasındadır ve şehir trafiği koşullarında yaklaşık 2 saat sürmektedir. Dönüş yolu da hesaba katıldığında bir sağlık emekçisinin işine ve evine ulaşmak için yolda geçirdiği süre günde ortalama 3,5-4 saati bulmakta ve bu yolculuk için her gün masraf edilmektedir. Ayrıca şehrin tüm bölgelerinden aynı saatlerde sadece 3 noktada toplanan çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları son aktarma olan şehir hastanesi otobüslerine binmekte büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Balık istifi bir yolculuk biçimine katlanmak zorundadırlar. Tüm bu yolculuk özel araçlarla da yaklaşık 35-40 dk sürmektedir.”

ÇALIŞAN SAYISI AZ, MALZEMELER YETERSİZ

Kurumda personel sayısının son derece yetersiz ve çoğu servislerin kapalı olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından da bilinen bir gerçek olduğunun belirtildiği yazıda, hastanenin hali hazırda yüzde 60'ının kullanılmakta olduğu, kalanın henüz hizmet vermediği ifade edildi. Hastanede özellikle hemşire branşında ciddi seviyede ihtiyaç bulunduğu ifade edilen yazıda “Hastanede kule hemşireliği adı altında garip bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulamaya göre kimin hangi serviste ne kadar çalışacağı belli değildir. Bir gün ortopedi servisinde çalışan bir hemşirenin ertesi gün yoğun bakımda çalışması istenebilmektedir. Bu durum personel için tedirginliğe, huzursuzluğa ve verimsiz çalışmaya neden olmaktadır. Satın alımları bittiği söylenen özellikle ameliyathane malzemelerinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Devredilen hastanelerin malzemeleriyle hizmet üretilmeye çalışmaktadır” denildi.

1 SAAT SÜRMESİ GEREKEN TAHLİL SONUÇLARI 48 SAATİ BULUYOR

Hastanenin büyük bölümünün yönetiminin özel bir şirkette olması nedeniyle problemler yaşandığı vurgusuna yer verilen yazıda, taşıma personeli, numune personeli, oda destek personeli gibi sıfatlarla birçok farklı görev türünde personel çalıştırılmasının işi kimin yapacağı konusunda kargaşaya sebep olduğu belirtildi. Genel Sağlık-İş tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda. “Hizmet sunumunu aksatmaktadır. Bu konuda oluşturulan merkezi yardım birimi çözümden çok bürokrasi oluşturmaktadır. Örneğin bir hastanın servise taşınması için öncelikle merkezi yardım birimiyle bir telefon görüşmesi gerçekleşmekte daha sonra da personelin gelmesi için uzun süre beklemek gerekmektedir. Çok basit bir temizlik yapılmasını istemek için bile merkezi arayıp dakikalarca personel beklemek gerekmektedir. Ayrıca özel sektöre ihale edilen laboratuvar hizmetlerinde aşırı aksaklıklar mevcuttur. Maksimum 1 saat sürmesi gereken biyokimya tahlilleri sonuçlarının servislere ulaşması bazen 48 saati bile bulabilmektedir” ifadesine yer verildi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ MADDİ PROBLEMLER YAŞIYOR

Hekim dışı sağlık çalışanlarının daha önce çalıştıkları kurumlarda aylık 1000 TL’ye varan ek ödeme aldığı hatırlatılan yazıda, Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının iş yükü artmasına rağmen ek ödeme ücretlerinin neredeyse sıfırlandığı ifade edildi. Hekimlerin ek ödeme kayıplarının çok daha yüksek olduğu belirtilen yazıda, ek ödeme yönetmeliğinden kaynaklanan bu sorunun kurumda çalışan sağlık emekçilerinin hızla yoksullaşmasına sebep olduğu kaydedildi.