Savcılık'tan kürtaj listesi açıklaması: ‘İhbarda bulunan şahsı tespit için'

İstanbul Emniyeti’nin İl Sağlık Müdürlüğü’nden 2017-2019 tarihleri arasında tüm kamu ve özel hastanelerde 'polikistik over sendromu' olan ve kürtaj yaptıran 30-40 yaş aralığındaki kadınların listesini istediğinin ortaya çıkmasının ardından Savcılık tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü'nden "polikistik over sendromu" olan ve kürtaj yaptıran 30-40 yaş arasındaki kadınların listesini istediğine dair çıkan haberlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ‘Emniyetten skandal/kürtaj listesi istendi’ şeklinde verilen haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülen bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve açık kimlik ile adres bilgileri bilinmeyen bir şahsın tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının amacı; yürütülen soruşturma süresince tüm araştırmalara rağmen ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının 2017-2019 yılları arasında İstanbul ilinde ‘polikistik over sendromu’ tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine yönelik olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne "ivedi" ve "gizli" ibareleriyle 29 Ağustos’ta bir yazı gönderildiği ortaya çıkmıştı. Yazıda Emniyet, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", "rüşvet" ve "Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret" konularında yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019’da kentte kürtaj yaptıran, 30-40 yaş aralığında ve polikistik over sendromu olan kişilerin listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istemişti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki tüm ilçe sağlık müdürlüklerine gönderdiği "acele" ibareli yazı ile kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarındaki kürtaj kayıtlarının sorgulanmasını istemiş, Müdürlük, 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kürtaj işlemi yaptıran kişilerin listesinin en geç 13 Eylül’e kadar gönderilmesini talep etmişti.

