Emniyet'ten skandal talep: Kürtaj listesini istedi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘gizli’ ibaresiyle İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, kentteki tüm hastanelerde ‘polikistik over sendromu’ olan ve kürtaj yaptıran 30 ile 40 yaş aralığındaki kadınların listesini istedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında ‘polikistik over sendromu’ olup, kürtaj yaptıran kadınların listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istedi. Emniyet’in ‘ivedi’ ve ‘gizli’ ibareleriyle gönderdiği skandal yazının ardından İl Sağlık Müdürlüğü de ilgili kurumlardan listenin en geç 13 Eylül’e kadar kendilerine ulaştırılmasını talep etti.

İVEDİ VE GİZLİ...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne ‘ivedi’ ve ‘gizli’ ibareleriyle 29 Ağustos’ta bir yazı gönderildi. Emniyet, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘rüşvet’ ve ‘Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret’ konularından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019’da kentte kürtaj yaptıran, 30-40 yaş aralığında ve polikistik over sendromu olan kişilerin listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istedi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, yazıda, şöyle denildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ilgi sayılı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile Devlet büyüklerine hakaret konularından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ilimizde 01.01. 2017 ile 31.05.2019 tarihleri arasında tüm kamu ve özel hastanelerde polikistik over sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesini soruşturmada kullanılmak üzere ivedi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere müdürlüğümüz görevlilerine teslim edilerek gönderilmesi hususunu; arz ederim.”

‘EN GEÇ 13 EYLÜL’E KADAR GÖNDERİN’

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki tüm ilçe sağlık müdürlüklerine gönderdiği ‘acele’ ibareli yazı ile kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarındaki kürtaj kayıtlarının sorgulanmasını istedi. Müdürlük, 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kürtaj işlemi yaptıran kişilerin listesinin en geç 13 Eylül’e kadar gönderilmesini talep etti.

Söz konusu yazıda, şu ifadelere yer verildi: “İlgili yazıda 01/01/2017 ile 31/05/209 tarihleri arasında polikistik over sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesi istenmektedir. Kurumunuzda/ilçenizde hizmet veren tüm kamu/üniversite/ özel sağlık kurum ve kuruluşlarında istenilen kayıtların sorgulanarak ilgili evrakların, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Kamu Hastaneleri Hasta İşlemleri Birimine en geç 13/09/2019 tarihine kadar gönderilmesi hususunda; gereğini arz/rica ederim.”

