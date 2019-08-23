Samsun'da sel: 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak, bir kişi de heyelan sonucu toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Sel sonrası 4 kişi de kayboldu.

Samsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Sel sularına kapılan Ahmet Yıldız adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Selin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı akşam saatlerinde 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve işyerlerinde su baskınları meydana geldi.