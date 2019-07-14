S-400'lerin konuşlanacağı yerler belli oldu

S-400 radar sisteminin Ankara'ya, bataryalardan birinin Amanoslar'a diğerinin ise Şanlıurfa'ya konuşlandırılacağı öne sürüldü.

Uzun süredir tartışma konusu olan S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından şimdi de nereye konuşlandırılacağı merak konusu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, S-400 radar sisteminin Ankara'ya, bataryalardan birinin yüzü Akdeniz'e dönük olarak Amanoslar'a diğerinin ise yüzü Suriye'ye dönük olarak Şanlıurfa'ya konuşlandırılacağını dile getirdi.

Haberde normal şartlarda Ankara'daki radardan Urfa ve Amanoslar'daki bataryaların kontrol edilemeyeceği ama bunu sağlamak üzere teknik cihazların getirileceği belirtildi.