Rus yatırım bankası Türkiye'de varlığını artırmak istiyor

Rus yatırım bankası VTB Capital'in başkan yardımcısı, zorlu mali durum nedeniyle ulusal bankaların şirketlere kredi sunma imkanlarının azaldığı Türkiye'de çok aktif olduklarını belirtti, 'Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya, Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve belirli ölçüde Afrika'da varlığımızı artırmayı planlıyoruz' dedi.

Rus yatırım bankası VTB Capital, Türkiye de dahil dünyanın bir dizi ülkesindeki varlığını artırmayı planlıyor. Zorlu mali durum nedeniyle ulusal bankaların şirketlere kredi sunma imkanlarının azaldığı Türkiye'de çok aktif olduklarını anlatan VTB Capital Başkan Yardımcısı Riccardo Orcel, alternatif finansman kaynağı olarak, yatırımcıların ilgisini çekecek avro tahvillerini satışa çıkarmayı müşterilerle istişare ettiklerini belirtti.

Business HT'nin Sputnik'ten aktardığına göre, VTB Capital Başkan Yardımcısı Riccardo Orcel, "Rusya ana pazarımız olarak kalmaya devam ediyor ancak uluslararası stratejimizden bahsedecek olursak, Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya, Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve belirli ölçüde Afrika'da varlığımızı artırmayı planlıyoruz" dedi.

Zorlu mali durum nedeniyle ulusal bankaların şirketlere kredi sunma imkanlarının azaldığı Türkiye'de çok aktif olduklarını anlatan Orcel, alternatif finansman kaynağı olarak, yatırımcıların ilgisini çekecek avro tahvillerini satışa çıkarmayı müşterilerle istişare ettiklerini belirtti.

Bankanın özellikle Türkiye ve Afrika'daki faaliyetlerini artırmak istediklerini söyleyen Orcel şöyle devam etti: "Daha önce Türkiye'de talep zinciri yönetimi anlaşmalarımız yoktu ancak son 6 ay içinde Türkiye'de bir dizi yatırımlar yaptık. Bu yıl anlaşmaları pazarlamaya devam ediyoruz ve amacımız, Türk şirketleri için borç sermayesi pazarlarında 3-4 işlem gerçekleştirmek."