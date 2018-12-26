RTÜK'e başvuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın katıldığı program nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası uygulanması ve Halk Arenası programının beş kereye kadar durdurulmasını istemişti. RTÜK Halk TV ve Fox TV'ye ceza verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatının başvurusunun ardından RTÜK'ten Fox TV ve Halk TV'ye ceza geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV ve Halk TV'ye yayın ve para cezası kesti. Verilen cezalara göre FOX Ana Haber'e 1 milyon TL ve 3 gün yayın yasağı, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına ise 80 bin TL ile 5 gün yayın yasağı getirildi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI BAŞVURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Akpınar ve Gezen'e yönelik soruşturma da başlamıştı.