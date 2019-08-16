Rasim Ozan Kütahyalı: Ben 21 ay önce tam anlamıyla bir eşeklik yaptım

Boşnaklara hakaret içeren sözler nedeniyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı açıklamada söylediği sözlerin anlamını bilmediğini öne sürerken, 'Ben 21 ay önce tam anlamıyla bir eşeklik yaptım. O an internetten duyduğum bir şeyi ne olduğunu bile anlamadan bilmeden pat diye ekrandan söyledim' dedi.

Bir televizyon kanalında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası polis tarafından mahkeme götürülmüş, duruşmada "Tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm" demişti.

Olayın üzerinden geçen 21 ayın ardından ekranlara geri döneceği iddia edilen Kütahyalı, "Ben 21 ay önce tam anlamıyla bir eşeklik yaptım. O an internetten duyduğum bir şeyi ne olduğunu bile anlamadan bilmeden pat diye ekrandan söyledim. Şimdi bu metni kaleme alırken bile yine bu zevzekliğimden ötürü kendime çok öfkeleniyorum ve bu vesileyle yeniden tüm Boşnak kardeşlerimden bir kez daha özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kütahyalı, "Bana ve aileme karşı duydukları siyasi düşmanlığı kusmak için asil Boşnak kimliğini kullanmaya kalkanları ben de buradan tüm kamuoyunun takdirine sunacağım. Beyaz TV’de yıllar önce bir CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş ile tartışma programı yaptık ve o kişi ideolojik çizgisi gereği Bosna kasabı Miloseviç’i savundu" diye konuştu.