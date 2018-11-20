Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

CHP Öztürk Yılmaz'ı partiden ihraç etti.

CHP Grup Disiplin Kurulu Öztürk Yılmaz'ı partiden ihraç etti.

CHP'li Yılmaz, "Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, sonrasında disipline sevk edilmişti.

ÖZTÜRK YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Öztürk Yılmaz, CHP’den ihraç edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, ihraç kararına ilişkin, “Merak etmeyin, bu karar yargıdan dönecektir” ifadelerini kullandı. Milletvekilliği görevine bağımsız olarak devam edeceğini söyleyen Yılmaz, "Milletvekilini millet seçer. AKP'nin yargıya müdahale ettiğini söyleyenler, partinin disiplin kuruluna talimat veriyorlar" dedi.

Yılmaz kararın arkasından düzenlediği basın toplantısında, “Bu karar yargıdan dönecektir. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bağımsız olarak devam edeceğiz. Herhangi bir siyasi partiye yamanma diye bir derdimiz olamaz. Beni partiden bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecek” dedi.