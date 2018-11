Orhan Gökdemir yazdı: Sarayın dokunduğu ihya oluyor

Tek adam rejiminde kazançlı ihaleler almanın ilk şartı yandaşlık. Eskiden yolsuzluk olarak sınıflandırılan bu ilişki, artık yeni iş yapma tarzı. Yani yolsuzluk bir devlet mekanizmasına dönüştürüldü. Dolayısıyla büyük devlet ihaleleri de birkaç yandaş firma arasında bölüştürülüyor.

Saray'da kurulan yeni dönemin devlet aygıtı büyük sermayenin istediği düzenlemeleri yapadursun, bir de bu talan düzeninden saraya yakınlık ve yalakalık kontenjanından payını alanlar var.

Mesela Erdoğan’ın 35 danışmanı var. Açıklamalara göre bu danışmanlara devlet memuru maaşı ödeniyor. Ama gerçek bu tabloda görülenden bambaşka. Mesela bu danışmanlardan ikisi yakın zamana kadar TRT’de program yapıyordu. Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in yaptığı programa geçen hafta son verildi. Haberlere göre programa Erdoğan'ın yapılan yorumlardan rahatsız olması sebebiyle son verilmişti. İkilinin bu zahmetleri karşılığında TRT’den ne kadar ücret aldığını bilmiyoruz. 2013 yılında Bulut’un TRT’den ayda 40 bin lira aldığı iddia edilmişti. Ayrıca her birinin makam araçları var, başka kurumlarda başka işleri var. Yani danışmanlık ülkenin en ballı işleri arasında.

Zaten başka işleri de var, ihtiyaçları yok devletin verdiği birkaç kuruşa. İşi seçimlerde Erdoğan’a oy vermeyenleri tehdit etmeye kadar vardıran İlnur Çevik Irak’ın kuzeyindeki petrol işlerinin yanında gazete patronluğu yapıyor. Ankara’da bar işletmeciliği yapıyor. Arjantin Caddesi'ndeki “Daily News” adlı barın geçen yıl ruhsatsız içki satmaktan kapatıldığı iddia edilmişti. Çevik ihale işleriyle öylesine bütünleşmiş durumda ki, yakın zamanda Afrin'le ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “56 şehit verildiğini ancak Suriye'deki yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin pastadan daha fazla pay alacaklarını” bile söyleyebilmişti.

Danışmanlardan sonra gelen ikinci halkada uzak yakın akrabalar geliyor. Bu halkada yeğenler, kuzenler, eşler, dostlar ve elbette damatlar geliyor. Bu damatlardan biri Abdülkadir Karagöz. Karagöz, AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Şeyma Erdoğan ile evlendi. Haberlere göre, Karagöz bu evliliği takip eden bir yıl içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketleriyle bazı kamu şirketlerinden bir yıl içinde toplam 10 ihale almayı başardı. Karagöz'ün şirketi birçok ihaleye tek firma olarak katılmıştı.

Üçüncü halkada ünlüler var. Halkaya girmenin tek şartı Saray’dan yapılan her davete icap etmek. Hatta bunların çok ünlüleri Erdoğan’a sürpriz bir doğum günü partisi bile düzenlemişti. Aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan gibi isimler vardı. Bu isimlerin tek özelliği Saray’la ilişkileriyle gündeme gelmesi. Yaptıkları her iş, sarf ettikleri her söz Sarayla veya AKP ile alakalı. Zaten aralarından bazıları yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde çeşitli görevlere atandı.

Bu ünlülerin en militanlarından biri olan Orhan Gencebay MESAM’a el koymaya kalkıştı, kaybetti. Gencebay’ın kaybettiğini anlayan AKP MESAM’a bir başka militan yandaş olan Yavuz Bingöl’ü kayyım olarak atadı. Gencebay yöneticisi olduğu kuruluşa kayyım atanmasını alkışladı; "Devletimiz bilir. Devlet böyle bir karar verdiyse devlete karşı gelmek olur mu?" diyen Gencebay, "Bugüne kadar devlete hep saygı duydum. Bu kayyuma da saygılıyım. Varlığımız devletin emrindedir" dedi. Fakat bütün iktidar müdahalelerine rağmen Gencebay-Bingöl ikilisi MESAM’da tutunamadı.

Zaten yandaş sanatçılar açısından sorun MESAM değildi. Bu kavgaların ödülü başka yerlerden, belediyelerden veriliyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanatçı seçimlerinde Saray mesaisine çok dikkat ediyor. Belediyeye bağlı Kültür AŞ. nin en çok konser verdirdiği isimler arasında Emel Sayın ve Yavuz Bingöl var. Bingöl geçen yıl İBB’nin düzenlediği 6 konser verdi ve konser başına 100 bin TL ücret aldı. Ücretler seviyesindeki “düzelme” geçen hafta basına yansıyan bir haberle anlaşıldı. Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı “Dombra” şarkısıyla bilinen eski AKP Milletvekili Uğur Işılak’ın, yandaş Kanal 24 televizyonu için sunduğu ramazan programı nedeniyle AKP’li Meram Belediyesi’nin iştiraki olan şirketten 1 milyon 200 bin TL aldığı ortaya çıktı. Devlet kurumu TRT’de de benzer bir politika izleniyor ve sadece Saray’da görünen “sanatçılar” programlara çağrılıyor.

İBB sanat etkinliklerinde bu isimleri isimleri öne çıkarırken, muhalif duruş sergileyen sanatçılara da ambargo koydu. Belediyenin, 15 Temmuz sonrası düzenlenen mitinge katılmayı reddettiği için Sıla’nın iki konserini birden iptal etmesi tartışma yaratmıştı.

BİNGÖL’E ÖZEL İHALE, İHTİYAÇTAN

Saray sanatçıları sadece Belediye-TRT kaşelerinden değil, ihtiyaca öre düzenlenen ihalelerden kazanıyor. Bunlardan biri Yavuz Bingöl’ün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir gezisine katılması vesilesiyle ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017 yılında, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında okullara, bağlama ve piyano dağıtımını Kars'tan başlattı. Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulu’nda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Yavuz Bingöl de katıldı. Öğrencilere, Yavuz Bingöl tarafından öğrencilere uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Başarı sağlanması halinde, okullara, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlama dağıtılacaktı. Protokol kapsamında bağlamalar için Yavuz Bingöl'e ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor.

Ballı ihalelerle tanınan ünlü ise Hülya Koçyiğit. Saray davetlerine icabet etmeye başlamasının hemen ardından Konyaaltı Plajı ihalesi damadı Ender Alkoçlar’a verildi. 8 milyon 500 bin liralık bedelle ihaleyi alan Ender Alkoçlar, Konyaaltı Plajı’nda inşa edilen 30 büfe, 26 şezlong-şemsiye alanı, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvaleti 8 yıl boyunca işletecek. Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar'ın, Neslişah ve Aslışah adında iki kızı var. Neslişah Alkoçlar, aktör Engin Altan Düzyatan ile evli. Düzyatan da Tayyip Erdoğan’ın emriyle çekilen “Diriliş Ertuğrul” dizisinde oynuyor. Düzyatan’a “imza parası” olarak 4 milyon lira ödendi. Bölüm başı ücret olarak da 250 bin TL veriliyor.

Hülya Koçyiğit’in kendisi de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu’na atanmıştı. Önceki gün o toplantıya yetişmek için koşarken ayağını kırdı.

MÜTEAHHİTLİKTE İLK ŞART YANDAŞLIK

Tek adam rejiminde kazançlı ihaleler almanın ilk şartı yandaşlık. Eskiden yolsuzluk olarak sınıflandırılan bu ilişki, artık yeni iş yapma tarzı. Yani yolsuzluk bir devlet mekanizmasına dönüştürüldü. Dolayısıyla büyük devlet ihaleleri de birkaç yandaş firma arasında bölüştürülüyor. Bunların en bilinenleri olan Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin firmalarının 2017’de aldığı devlet işlerinin toplam tutarı 30 milyar lira civarında. 2017 yılında toplam mali büyüklüğü 97 milyar 800 milyon liraya ulaşan inşaat işlerinin dörtte biri hükümete yakın şirketler arasında paylaşıldı.