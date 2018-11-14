'AKP'den Yavuz Bingöl'ü zengin edecek adım' iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında imzalanan protokol tartışmalara yol açtı. Proje kapsamında yurt genelinde 3008 okula 3008 piyano ve 84 bin 290 bağlama dağıtılacağı belirtilirken, bağlamaların Yavuz Bingöl'ün derneği eliyle bakanlığa satılacağı ileri sürüldü.

21 Aralık 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasında bir protokol imzalanmıştı.

Protokol MEB tarafından, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasında Türkiye genelinde bin 51 okula 40 bin bağlama ve bin 51 piyano temin edilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol ile başlatılan kampanya kapsamında, okullardaki müzik sınıflarına bağlama ve piyano temini için bağışta bulunulabilecek" ifadeleriyle duyurulmuştu.

Geçtiğimiz sene imzalanan protokol sonrası ilk bağlama dağıtımı geçtiğimiz günlerde Kars'ta yapıldı.

Törene hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem de Yavuz Bingöl katıldı.

Törende başlangıçtaki protokolün değiştiği ve enstrüman dağıtımı yapılacak okul sayısının 3008'e yükseldiği öğrenildi.

Yine dağıtımı planlanan piyano sayısı 3008, bağlama sayısı ise 84 bin 290 olarak açıklandı.

Sayılardaki bu artışın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, bağlamaların Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edileceği ileri sürüldü.

Söz konusu gelişme üzerine paraların Bingöl'ün derneğine aktarılıp aktarılmayacağı, bağlamaların temininin nereden yapılacağı tartışma konusu oldu.

Bakanlık ve Bingöl, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.