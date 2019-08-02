ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi’nden Rektöre yurt çağrısı

ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi, ODTÜ Rektörlüğüne bir çağrı yaparak, KYK ile yapılan protokolün iptal edilmesini istedi. Açıklamada, 'ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alan belirlenmelidir. Sayın Rektör’ün de bu çağrıya kulak vermesini ve kampanyanın başlayabilmesi için ODTÜ bileşenlerinin belirleyeceği alanı yurt yapmak üzere tarafımıza tahsis etmesini talep ediyoruz' denildi.

ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Bursa Mezunları Derneği, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği, Adana ODTÜ Mezunları Derneği, Antalya ODTÜ Mezunları Derneği, Denizli ODTÜ Mezunları Derneği, Eskişehir ve Çevresi ODTÜ Mezunları Derneği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği, Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği, Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği, Mersin ODTÜ Mezunları Derneği, Samsun ODTÜ Mezunları Derneği tarafından oluşturulan ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi, ODTÜ Rektörlüğüne bir çağrı yaparak, KYK ile yapılan protokolün iptal edilmesini istedi.

ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alanın belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilen ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi açıklamasında, “ODTÜ Bileşenleri, Demokratik Kitle Örgütleri, meslek örgütleri ve güzel ülkemizin tüm aydın insanlarını başlatacağımız kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz” denildi.

Mülkiyehaber'de yer alan açıklama ve çağrı şu şekilde:

“Bugün 02 Ağustos 2019 79. gününe giren KAVAKLIK direnişini bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

Öğrencisiyle, öğretim elemanıyla, mezunuyla, çalışanıyla, üniversitesiyle bütün olan, ülkemizin aydınlık, özgürlükçü, demokratik, bağımsızlık hedeflerinin öncüsü ODTÜ bir kez daha ayağa kalktı.

Bu sürecin başından itibaren öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar ile birlikte ODTÜ ailesi olarak haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkıldı.

KAVAKLIK direnişi gösterdi ki; hukuka aykırı olarak ODTÜ’de KYK yurdu yapılamaz.

ODTÜ’de ODTÜ’lülere sormadan, oldubitti ile bir şey yapmanın mümkün olmadığı kanıtlandı.

ODTÜ’de kampüs bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin başarısız olduğu ve olacağı görüldü.

Gelinen noktada;

KYK protokolü iptal edilmeli,

ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alan belirlenmelidir.

Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının önerisini de değerlendirerek ODTÜ’nün yurt sorununu da öğrenci, öğretim üyesi, çalışanlar ile birlikte çözeceğiz.

Sayın Rektör’ün de bu çağrıya kulak vermesini ve kampanyanın başlayabilmesi için ODTÜ bileşenlerinin belirleyeceği alanı yurt yapmak üzere tarafımıza tahsis etmesini talep ediyoruz.

ODTÜ Bileşenleri, Demokratik Kitle Örgütleri, meslek örgütleri ve güzel ülkemizin tüm aydın insanlarını başlatacağımız kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz.

ODTÜ hakkında karar verme hakkı ODTÜ’lülerindir.

ODTÜ MEZUNLARI KONSEYİ

KONSEY Üyeleri: ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Bursa Mezunları Derneği, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği, Adana ODTÜ Mezunları Derneği, Antalya ODTÜ Mezunları Derneği, Denizli ODTÜ Mezunları Derneği, Eskişehir ve Çevresi ODTÜ Mezunları Derneği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği, Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği, Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği, Mersin ODTÜ Mezunları Derneği, Samsun ODTÜ Mezunları Derneği.”