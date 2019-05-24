'Memur olmayan görevliler' sebebiyle seçim iptal eden YSK, memur olmayanları yine sandık görevlisi yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanların yer aldığını açıkladı. Avukat Onur Cingil ise, 'YSK dün verdiği kararla 298 SK Md 23/Son’a göre kurul üyelikleri memur olmayanlardan da doldurulabilir diyor. Tam rezalet' şeklinde açıklamada bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanların yer aldığını belirtti.

Odatv'nin haberine göre Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Kaftancıoğlu, “Sandık kurullarını oluşturanlar kendileri. Sandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri. Ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var. Bunları takip eden ve öncesinde uyaran yine CHP. Sonrasında bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ona göre” ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin başvurusu:

YSK BU NEDENLE İPTAL ETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluştuğu belirtiliyordu.

YSK’nın gerekçeli kararında, “Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur” ifadeleri yer alıyordu.

AYNI YSK'DEN 'MEMUR OLMAYANLAR ÜYE OLABİLİR' KARARI

Avukat Onur Cingil ise, sosyal medya hesabından YSK Başkanı Sadi Güven imzalı, bir yazıyı paylaştı. Cingil, "YSK, İstanbul Seçimlerini 'sandık kurulu başkanları memur değil' diyerek iptal ederken, aynı YSK dün verdiği kararla 298 SK Md 23/Son’a göre kurul üyelikleri memur olmayanlardan da doldurulabilir diyor. Tam rezalet." dedi.

Cingil ayrıca şunları kaydetti:

"YSK dan aldığım bilgide; Kararda Md. numarasını(Md. 23/Son)yazan YSK, buradaki tüm kurul üyelerine ilişkin ibareye rağmen, hukuksuz #İstanbul kararı çerçevesinde“maddeyi karara uydurarak”uygulamada Bşk. ve Memur üyeyi kamu görevlisi olarak seçecek. Madde başka/Karar başka olunca."

İşte o yazı: