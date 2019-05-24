CHP'den Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na itiraz

CHP, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınmasını talep etti.

YSK'nin İBB seçiminin iptaline ilişkin gerekçelerinden birisi olan "sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmaması"nın 23 Haziran'daki seçimler için de tekrarladığı ortaya çıktı. CHP, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Yapılan itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınması talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirildiği gerekçesiyle Beykoz İlçe Seçim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

İtiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin, sandık kurullarındaki görevlerinden alınması talep edildi.