'Mansur Yavaş HDP'yi de istiyor'

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak gösterilmek istedikleri partileri açıkladı.

Yerel seçimler öncesi CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı olarak göstermek istediği Mansur Yavaş'a ilişkin görüşme trafiği hız kazandı.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirecekken, İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak gösterilmek istedikleri partileri açıkladı.

"Öncelikle lafı uzatmadan şunu vurgulayayım. Mansur Yavaş CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin 'çatı adayı' olmak istiyor" diyen Orhan Uğuroğlu, konuya ilişkin İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın kendisine açıklamada bulunduğunu, "Her siyasi parti kendi adayını çıkartır. İYİ Parti olarak sadece Ankara'da değil her seçim bölgesinde kendi adaylarımızı çıkartacağız. Kariyer ve liyakat sahibi adaylarımızla seçimlerde başarılı olmayı hedefliyoruz. İYİ Parti'nin seçim kazanan Başkanları rozetlerini çıkartıp vatandaşa eşit ve başarılı hizmet götüreceklerdir. Sayın Yavaş'ın İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını arzuluyoruz" dediğini aktardı.