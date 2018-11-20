Kreş servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili davada tahliye

İzmir'in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne neden olanların yargılandığı davada, sanıklardan kreş sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verildi.

Çiğli'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sanıklardan anaokulu sahibi Yurdagül İşgören tahliye oldu. İşgören "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası almıştı.

Çiğli'de 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan davada servis şoförü ve servis görevlisi 9'ar yıl, anaokulu sahibi de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.