3 yaşındaki Alperen'in okul servisinde ölümüne ilişkin davada karar çıktı

İzmir'de okul servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada karar verildi. Servis şoförü ve servis görevlisi 9'ar yıl, anaokulu sahibi de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Sakin Ailesi, istinaf mahkemesine başvurarak mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geçen yıl Ağustos ayında kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İşgören ve eşi okul sahibi Yurdagül İşgören'in de aralarında bulunduğu altı sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek ile suçlanan tutuklu sanıklardan servis şoförü Taner İşgören'e ve servis görevlisi Dilara Kamberler'e 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Aynı davada yargılanan okul sahibi Yurdagül İşgören 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar Arzu G. 6 yıl, Bekir G. 5 yıl ve Ahmet S. 5 yıl ceza aldı

Sakin, kreş servisinde unutulmasının ardından 16 Ağustos 2017’de havasızlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AİLE: CEZALAR YETERLİ DEĞİL

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Sakin Ailesi, istinaf mahkemesine başvurarak mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. "Başka Alperenler ölmesin" diyen baba Serkan Sakin, “Adalete güvendiğimizi hep söyledik. Gereken ceza alınmadı. Hakkımızı istinaf mahkemesinde aramaya devam edeceğiz. Bundan sonra başka Alperenler ölmesin diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu karar bir emsal olsun ve hiç kimse çocuklara zarar verme hakkını kendinde bulmasın” ifadelerini kullandı.

Sakin ailesinin avukatı Onur Keleş ise, “Başından sonuna kadar duruşmayı takip eden basın çalışanlara ve aileyi yalnız bırakmayan STK’lara teşekkür ediyoruz. Birinci aşama tamamlandı. Yerel mahkeme aşamasında verilebilecek cezanın daha yüksek olabileceğini düşünerek itiraz edeceğiz. Verilen hükmün bilinçli taksirden olması içimizi bir nebze olsa rahatlatsa da adaletin yeterince sağlandığını düşünmüyoruz. Bu konuda istinaf mahkemesine gerekli itirazları yapacağız. Herhangi bir indirim uygulanmamasını yerinde bulmaktayız” şeklinde konuştu.