Komünist başkan: Sosyalist bir modelin mümkün olduğunu tüm ülkeye göstereceğiz!

Dersim'in komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim zaferinin ardından soL'a konuştu: Sosyalist bir modelin mümkün olduğunu tüm ülkeye göstereceğiz!

Dersim'de Türkiye Komünist Partisi (TKP), belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Dersim Demokratik Halk Dayanışması listelerinden TKP adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim zaferinin ardından soL'a konuştu.

İlk iş olarak belediyeyi kayyumdan alacaklarını söyleyen Maçoğlu; "Belediyenin halka kapalı olan kapıları açılacak, son 2 yılda kayyum ne yapmış onu göreceğiz, halkla birlikte yöneteceğiz" dedi.

Dersim halkını bir toplantıya davet edeceğini, birlikte yönetmenin yollarını arayacaklarını söyleyen komünist başkan; "Ovacık'ta başladığımız üretim ve yönetim modelini büyüteceğiz, sıçratacağız" ifadelerini kullandı.

"Sosyalist bir modelin mümkün olduğunu tüm ülkeye göstereceğiz" diyen Maçoğlu, sosyalizme inanan, destek veren, dayanışma gösteren tüm dostlara teşekkürlerini iletti.