CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu 'Bir milim geri adım atmayacağım. Şehit cenazesine gitmemi niçin istemiyorlar?' dedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesine katıldığı sırada bir grubun saldırısına uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde toplanan kitleye seslendi.

Kılıçdaroğlu "Bugün bana yapılan saldırı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yapılmıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu "Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozamayacaklar. Hiç kimse unutmasın Kuvayı Milliyecilerin, CHP’nin Genel Başkanıyım. Bu ülke için canını feda edecek biri varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İstiyorlar ki şehit cenazelerine katılmayayım ama ben katılacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu 25 Ağustos 2016'da Artvin Şavşat'ta kendisinin de içinde bulunduğu CHP konvoyuna PKK tarafından düzenlenen saldırıyı hatırlatarak aynı saldırıya bugün de uğradığını söyledi.

Kılıçdaroğlu "Bunların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunlar müslüman da değildir. Namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz. Ben Mehmetçik babasıyım" dedi.

Kılıçdaroğlu "Bir milim geri adım atmayacağım. Şehit cenazesine gitmemi niçin istemiyorlar? Sanıyorlar ki saldıracağız, Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine katılmasın. Katılacağım, o şehitler 82 milyonun şehidi" diye konuştu.

CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Şehitler ölmez vatan bölünmez, bu bizim şiarımızdır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afrin’de var şehidimiz. Biz şehitler arasında ayrım yapmadık. Şehit 82 milyonun onurudur. Bu ülkenin harcında yüzbinlerce şehidin kanı vardır. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz?

Beni üzen durum şudur. Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Hakkı hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahları da gelse savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Cenaze namazı doğru dürüst kılınmadı. Anne, baba acılıdır. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramazlar.

Benim için darağaçları kurdular, her türlü tehdit de bulundular. Bir canım var; bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için, çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz.

Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye bahar getireceğiz, ülkenin her karışında bahar olacak. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz."