Kayyumun odasına kurşun geçirmez cam yaptırdığı ortaya çıktı

Siirt Belediyesi’ne atanan kayyum Ceyhun Dilşad Taşkın’ın hem kendisine hem de özel kalemi için yaptığı iki ayrı odaya kurşun geçirmez cam taktığı ortaya çıktı.

Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) Siirt Belediyesi Eşbaşkanları Belkıs Beştaş Epözdemir ve Tuncer Bakırhan’ın 2016 yılında görevden alınarak yerlerine atanan kayyum Ceyhun Dilşad Taşkın'ın hem kendisi hem de özel kalem müdürü için özel oda yaptırdığı, her iki odaya da kurşun geçirmez camlar takıldığı ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre daha önce misafir bekleme odası olarak kullanılan oda, kayyum Taşkın ve özel kalemi için iki ayrı makam odasına çevrildi. Yeni yapılan her iki odaya da kurşun geçirmez camlar takıldı. İki oda için 9 metrekare ebatında yaptırılan 5 adet kurşun geçirmez cam 58 bin 410 TL’ye mal oldu.



‘İLK İŞİMİZ KALDIRMAK OLACAK’

31 Mart yerel seçimlerinde Siirt Belediyesi Eşbaşkanı seçilen HDP'li Berivan Helen Işık, “İlk işlerimizden biri halkımızla aramıza konulan bu kurşun geçirmez camları kaldırmak olacaktır” dedi.

Yerel seçimlerin ardından belediyeleri devralan HDP'li eşbaşkanların ilk karşılaştıkları tablo, atanan kayyumların şatafatlı makam odaları ve lüks banyoları olmuştu.

