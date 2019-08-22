'Kardeşim' El Beşir gitti, hayaller bitti: Sudan'da tarım için kiralanan araziler nadasta!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Sudan’da tarımsal faaliyet için kiralanan çiftliğin son durumunu sorduğu önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, örnek çiftlik için önerge tarihi itibariyle herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmediğini açıkladı. Gürer, 'Sudan sevdasında geri adım yok ama 5 yıldır yatırım da yok hatta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısından başka görevli de yok' dedi.

TİGEM tarafından işlenmek üzere Sudan'dan alınan arazi için ne kadar yatırım harcaması yapıldığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye soran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilginç bir yanıt aldı.

Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması amacıyla 28 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ve yasal prosedürü 19 Kasım 2015 tarihinde tamamlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma"nın yapıldığını hatırlattı.

Anlaşma kapsamında arazi satın alınmasının söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Kurulacak ortak şirket marifetiyle, Sudan'da 12.500 hektar arazide örnek çiftlik olarak tarımsal faaliyetler yapılacak olup, halen söz konusu araziler ve örnek çiftlik için önerge tarihi itibariyle herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir” dedi.

'YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISINDAN BAŞKA PERSONEL YOK'

Söz konusu anlaşma kapsamında, Türk Özel sektörüne kiralanacak arazilerin tespiti, parselasyon bilgileri ve ortak şirketin Sudan şubesinin açılması için gerekli bilgi ve belgelerin tedariki amacıyla, Bakanlıklarının Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) 1 personelin geçici görevlendirme ile Sudan'a gittiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Ortak şirketin yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan personel haricinde Sudanlı çalışan bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Söz konusu üretimlerin 12.500 hektar arazide yapılacağı bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Örnek çiftlikte tarla bitkilerinden pamuk, soya ve susam başta olmak üzere Sudan ekolojisinde üretilebilecek bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinde bulunulacaktır. Sudan haricinde TİGEM'in başka ülkelerden satın aldığı veya kiraladığı tarım alanı veya çiftliği bulunmamaktadır” dedi.

Gürer, TİGEM’in işletemediği için bünyesindeki 22 çiftçiliği özel sektöre kiraladığını, tarım yatırımları yapmak için Afrika kıtasındaki Sudan’da 12 bin 500 hektar alana örnek Çiftlik kurarak, Türk özel sektörünün de bu ülkede 5 ayrı bölgede 780 bin 500 hektar alanda tarımsal yatırım yapması için çalışma başlattığını hatırlattı.

'KENDİ ÇİFTLİKLERİNİ İŞLETEMEDİĞİ İÇİN KİRAYA VEREN TİGEM, SUDAN’DA 5 YILDIR BİR GELİŞME KAYDEDEMEMİŞ'

AKP’nin son 17 yıldır uyguladığı yanlış politikalarla Türkiye’de artık tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten Gürer, “15-20 yıl öncesine kadar Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten, bu sektörde ithalattan çok ihracat yapan bir ülke idi. Ancak, AKP’nin ithale dayalı politikaları sonucu, Türkiye’de tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Tarım Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan TİGEM kendi çiftliklerini işletemediği için kiraya verdi. Yabancı yatırımcılar ya doğrudan ya da dolaylı olarak Türk ortaklarıyla birlikte binlerce hektar tarım arazisi satın aldı. Hal böyleyken, TİGEM Sudan’da çiftlik kurmaya gidiyor. 5 yıldır hiçbir gelişme olmaması da ilginç. Acaba görevlendirilen yönetim kurulu üyesine ve genel müdür yardımcısına ne kadar ödeme yapıldı?” dedi.