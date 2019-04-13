Türkiye'nin Sudan'da kiraladığı binlerce dönüm tarım arazisi ne olacak?

Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği Ömer El Beşir'i deviren darbenin ardından, Sudan’ın Türkiye'ye kiraladığı binlerce dönüm tarım arazisinin akıbeti merak ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kardeşim" dediği Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından Türkiye'nin ülkede kiraladığı tarım arazilerine ne olacağı tartışma konusu oldu. Türkiye'nin Sudan'da 99 yıllığına kiraladığı 780 bin 500 hektar arazi bulunduğu belirtiliyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. İlhami Özcan Aygun "Yabancı topraklara bel bağlayarak milli tarım yapılamaz. Bakın darbe olur, anlaşmanız çöp olur. Milli tarım milli topraklarda, milli çiftçiye tam destek vererek gerçekleşir” uyarısını yaptı.

AKP'nin tek başına iktidar olduğu 17 yıl boyunca stratejik ve planlı bir tarımsal kalkınma politikası yürütemediğini vurgulayan Aygun, "Eğitim gibi tarımı da yap-boz tahtasına çevirdiler. Strateji, vizyon, planlama ve liyakatten uzak bir anlayışla tarımsal kalkınma olamaz” dedi.

Yarım milyon çiftçinin topraklarından geçinemediği için üretimden çekildiğini kaydeden Aygun, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle para kazanamaz hale gelen üreticinin topraklarını terk ederek “tüketiciye dönüştüğünü” vurguladı. Çiftçinin borcunun 16 yılda 190,5 kat arttığını belirten Aygün "Çiftçi kan ağlamakta, geçinemez haldedir” dedi.

Yeni programda çiftçinin girdi maliyetlerini sübvanse etmeye yönelik tek bir cümle geçmediğinin altını çizen Aygun, tarımdaki çöküşün Türkiye için çok dramatik olduğunu, sadece 2019'un ilk 2 ayında 113,5 milyon dolar canlı hayvan, 409 milyon dolar hububat ithal edildiğini açıkladı. Dolardaki artış nedeniyle ithalatın Türkiye bütçesine maliyetinin arttığının altını çizen Aygun, “İthalatla milli tarım da, milli birlik de olmaz” dedi.