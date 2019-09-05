İşte kiralık araçların İstanbul’a maliyeti

AKP döneminde İBB tarafından kiralanan araçlar Yenikapı'da sergilenmeye devam ediyor. Sergi alanına her geçen dakika yeni bir araç daha eklenirken, AKP'nin 'resmi' olarak kaç araç kiraladığı ortaya çıktı.

Kiralık araç sayıları ve ödenen ücretler tartışılırken resmi veriler, 2019 yılı için İBB'nin kiralık araç sayısı ve kiralama bedelini net bir şekilde ortaya koydu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, AKP yönetimi görevdeyken 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı.

İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasına kapsayan sözleşme imzalandı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı.

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1571'e çıkıyor.