İşte İstanbul'da AKP'nin bırakmak istemediği ilişkiler ağının haritası...

İstanbul'daki oy sayımı AKP'nin itirazları nedeniyle devam ederken, AKP'nin kenti bırakmak istememesinin nedenini gözler önüne seren bir ağ haritası yayımlandı. İşte AKP'nin yandaş şirketlere dağıttığı kâr ve rant ağının haritası...

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin üzerinden sekiz gün geçti ancak sayım işlemi biri türlü sonuçlanmadı. AKP'nin itirazları üzerine geçersiz oylar defaarca sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göe CHP adayı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 15 bin oy fazla alarak başkan seçildi.

AKP'nin itirazları sürerken, İstanbul'da seçim sonuçları adeta bir kördüğüme dönüştü.

AKP'nin 1994'ten beri yönettiği İstanbul'u neden bir başka partiye bırakmak istemediğinin yanıtı, bir haritayla gözler önüne serildi.

Sermaye-iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri haritalama grubu olan "Mülksüzleştirme" adlı ekip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sermaye gruplarıyla kurduğu ortaklıkları sergileye bir harita yayımladı.

İşte o harita:

TWITTER'DA PAYLAŞILDI

Mülksüzleştirme ekibinin @mulksuzlestirme adlı resmi Twitter hesabında paylaşılan ağ haritasında, İBB'nin büyük sermaye gruplarıyla gerçekleştirdiği kâr ve rant dağıtım haritası sergilenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı #Ekremİmamoğlu: "Adama, kişiye, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti." Hesap vakti geliyor, bakınız geçmiş dönem İBB'nin #mülksüzleştirme ağları (veritabanı ve haritası): https://t.co/7TLwaINlP2 pic.twitter.com/6oTnLSuLEI — Mülksüzleştirme (@mulksuzlestirme) 4 Nisan 2019

DÜNYADA EN ÇOK KAMU İHALESİ ALAN ŞİRKETLER AKP YANDAŞI ŞİRKETLER

Başka bir araştırmada da dünyanın en çok kamu ihalesi alan şirketleri açıklandı. Dünya Bankası'nın 1990-2018 arası verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler arasında Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon. MNG gibi holdingler görülüyor.

Kamuoyunda AKP'nin imtiyazlı beşlisi diye bilinen bu şirketler, İstanbul'un da rantını paylaşıyor.