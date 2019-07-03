İmamoğlu'ndan AKP'ye çağrı: Normalleşme, uzlaşma, el sıkışma...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve İYİP'i ziyaret etti. İmamoğlu, AKP'den de randevu beklediğini belirtirken, 'Bunu bir tek ben beklemiyorum, 16 milyon İstanbullu AK Parti'den bekliyor. Bu bir normalleşmedir, buluşmadır, uzlaşmadır, toplum lehine her zaman el sıkışabilmenin bir göstergesidir' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu.

''Bir belediye başkanı seçildiği an itibariyle gerçekten siyaset üstü, partiler üstü davranmak zorundadır'' diyen İmamoğlu, ''Mutlaka bizim siyasi partiler masamız olacak. Bu daimi masamız, bizim her zaman sürecimizin içende var olan, denetleyen, önerilerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir mekanizmayı teşkil edecek. Ben, bunu ruhumda hissediyorum. Bir partinin belediye de meclis üyesinin olması ya da olmamasına bakmaksızın siyasi partilerle bu değerli masayı kuracağız ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır. Hatta Türkiye'deki tüm yerel yönetimlerin lehine olacaktır. Hatta bir ileri gideyim. Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük katkı sunacaktır'' ifadesini kullandı.

'SAADET'İN DEMOKRASİYE KATKISINI TAKDİRLE İZLEMEKTEYİM'

İmamoğlu, SP ziyareti sırasında, "Özellikle Saadet Partisi'nin demokrasiye katkı anlamındaki özgün tavırlarını gerçekten bir vatandaş olarak takdirle izlemekteyim. Bir belediye başkanı ya da bir siyasi kimlik olarak değil" diye konuştu.

AKP VE MHP ZİYARETİ

İmamoğlu, AKP ve MHP ziyaretine ilişkin ise şu açıklamaları yaptı:

MHP'den henüz bir geri dönüş almadık, bekliyoruz. İl başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi paylaşıldı. AK Parti'den, akşam üstüne doğru sadece belediye başkanlarıyla ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş geldi bize. Pazartesi için bir randevu verdik.

Belediye başkanlarının bizi ziyareti, elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Ama tabii bizim talebimiz başka bir talep. Onla bağlantılı olduğunu söylemiyorum, ki düşünmüyorum da ama böyle bir gelişme olduğunu sizinle paylaşmış olayım.

Dilerim ve isterim ki, AK Parti, siyasi parti olarak, il merkezinde bizimle buluşmayı, aynı zamanda siyasetin dilinin, tavrının, tarzının değişmesine dair toplumun talebinin karşılığı olarak cevap vermiş olurlar. Bunu bir tek ben beklemiyorum, 16 milyon İstanbullu AK Parti'den bekliyor. Bu bir normalleşmedir, buluşmadır, uzlaşmadır, toplum lehine her zaman el sıkışabilmenin bir göstergesidir.