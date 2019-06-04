İmamoğlu: Binali Yıldırım'ın şartlı evetini kabul ediyorum

AKP'li rakibi Binali Yıldırım'la televizyon programına çıkmaları konusundan açıklama yapan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 'En sonda 'Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sandık görevlilerine ilişkin kararını değerlendirdi.

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini iptal kararının yanlış olduğunu dile getirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Zaten dağ fare doğurmuştu. Defalarca soruşturmanın ne olduğunu gün gün sordum. Hiçbir zaman buna cevap verilmedi, verilemeyeceğini de biliyorduk. Çünkü öyle bir gerekçe olmaz. Olduğu takdirde ne Cumhurbaşkanlığı seçimi ne de önceki referandum ki, aynı kişiler bize yüzlerce başvuru yaptı. Aynı kişiler bu üç seçimde görev yapmış kişiler” dedi.

'BU KARARI ALAN KİŞİLERİ KINIYORUM'

‘”Ben her zaman olduğu gibi bu vesileyle YSK’dan bu kararı alan kişileri kınıyorum” diyen İmamoğlu, “Onlar demokrasiye büyük zarar vermişlerdir ama bugün itibariyle alınan karara da şaşırmıyorum. Çünkü tuz koktu. Ne yapacaklarının hiçbir kıymeti yok. Şöyleydi, böyleydi demenin bir kıymeti yok. Bu kadar, tuz koktu. Acı bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TELEVİZYON PROGRAMI KONUSU

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’la televizyon programına çıkmaları konusuna değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Grup başkanvekilimiz vasıtasıyla bize talep iletildi. Görüşmeleri arkadaşlarım yapacaklar. Bu konuda çok netiz. Bu sürecin 31 Mart öncesi de olması konusunda taleplerimiz olmuştu. Rakibimiz ‘Böyle bir şeye gerek yok’ demişti. Son süreçte de yine defalarca iletmiştik. En sonda da ‘Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet’ demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum. Başka neyi konuşacağız ki? İstanbul ile ilgili üretilen tezleri, komplo teorilerilerini, projeleri konuşmak zorundayız. Elbette ki 6 Mayıs’ta alınan ve şu son alınan yargı kararını konuşmak zorundayız. Bunlar da İstanbul tanımına dahildir. Bunu bilgi olarak arkadaşlarıma verdim. Ben hazırım. Ekran konusunda, nasıl bir program olacağı konusunda danışmanlarım ve muhtemelen Sayın Yıldırım’ın danışmanları bir araya gelecek ve konuşacaklar. Milletimizin huzurunda neredeyse 17 yıl sonra iki siyasi kimliğin görüştüğü bir programı yaşatmış olacağız. Vesile olduğum için mutluyum.”