İBB Kulisi: İkinci adam Tüpraş'ın eski CEO'su olacak...

23 Haziran seçimin ardından İBB üst yönetimi için kulislere isimler yansımaya başladı. Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Tüpraş'ın eski CEO'sunun İBB Genel Sekreterliği görevine getirileceğini iddia etti.

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı 800 binin üzerinde bir oy farkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor.

Seçimin hemen ardından belediyede nasıl bir görevlendirme olacağına ilişkin kulis bilgileri ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde "duyduğum kadarı ile genel sekreterliğe Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Duyduğum kadarı ile belediyedeki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş.

Bana doğru bir tercih gibi görünüyor. En azından mantık olarak. İstanbul’da yazılacak başarılı bir hikaye, Türkiye için de yeni ve önemli bir umut demektir. Göreceğiz."

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Tüpraş'ın özelleştirilmesiyle birlikte göreve Yavuz Erkut getirilmişti. Erkut TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yaptıktan sonra Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.