HDP'nin aday çıkarmayacağı il sayısı artıyor: Millet İttifakı içinde yer almak istedik ama...

Yedi ilde belediye başkanı adayı çıkarmayacağı açıklanan HDP’nin adaysız il sayısını artıracağı öğrenildi.

Antep, Urfa, İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de aday çıkarmama kararı alan HDP, bu illere yenilerini ekleyecek.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında partisinin seçim stratejisini anlattı.

Birgün'de yer alan habere göre, aday belirleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve hafta sonuna kadar son şekli vereceklerini ifade eden Temelli, “Birkaç ilde daha aday çıkarmama ihtimali yükseliyor. Cumhur İttifakı’nı zayıflatmak ve demokrasi güçlerini siyaset zemininde buluşturmak istiyoruz. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bir ittifak yapmak ya da belediye başkanlığı meselesini kotarmak değildir. Önemli kentler arasında yer alan Ankara’da ise çalışmalarımız sürüyor. Bura ile ilgili karar son günlere kalabilir” dedi.

'MİLLET İTTİFAKI...'

Millet İttifakı’nın içerisinde yer almak istediklerini ancak CHP ve İyi Parti’nin görüşmek istemediğini ifade eden Temelli, “Bir tarafta ‘HDP, CHP ile görüşüyor’ deniliyor, öbür tarafta ‘HDP, AKP ile görüşüyor’ deniliyor. Tek söylemedikleri ‘HDP, MHP ile görüşüyor’ oldu. Çok zorlarsak belki onu da söyleyecekler. Kimseyle görüşmedik, görüşmek istemediler. Nezaketen de olsa görüşülebilirdi. Yerel teşkilatlar görüşüyor ancak Ankara’da merkezde ayrıştırıcı, ötekileştirici hatta nefret söyleminin hakim olduğu bir siyaset var. Bu dil bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil, diyalog olmalıydı” şeklinde konuştu.