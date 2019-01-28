HDP'den seçim kararı: İstanbul, Ankara, İzmir ve 4 büyükşehirde aday çıkarmayacak

HDP'nin Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceği açıklandı.

HDP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimlerde batı illeri için izleyecekleri stratejiyi kararlaştırarak, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 7 büyükşehirde aday göstermeyecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, toplantılarda alınan kararlar gereği, Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday gösterilmeyecek.

HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Mersin’in Akdeniz ilçesi ve İstanbul’un Şişli ilçesi gibi yerlerde aday gösterilecek.

Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya’nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi.

Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda ise, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğiliminde. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

HDP ADAY GÖSTERMEDİĞİ İLDE 2. PARTİ OLMUŞTU

HDP aday göstermediği kentlerden Urfa'da 24 Haziran seçimlerinde yüzde 28,9 oyla ikinci parti olmuştu. Adana'da yüzde 14, Antep'te yüzde 12, Mersin'de ise yüzde 17 oy almıştı.