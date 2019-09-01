HDP'nin 1 Eylül mitinginlerinde kayyum tepkisi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde HDP birçok kentte mitingler düzenledi. Mitinglerde İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterildi.

HDP, 1 Eylül dolayısıyla "Onurlu barış için demokratik çözüm" sloganıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda miting düzenledi.

Miting alanına, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, direnişteyiz”, “Kadın yaşamdır, yaşamı öldürme”, “Birlikte kazandık, birlikte savunacağız” pankartları asıldı. Mitingde sık sık “Kayyumlar gidecek, halk gelecek” sloganları atıldı.

Tertip Komitesi adına konuşan Sait Demir, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayarak, “Umudumuz, bugünün barış, özgürlük ve huzura vesile olmasıdır. Artık kalıcı barışın sağlanması gerekiyor” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, HDP'li vekiller, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, beyaz tülbentli anneler, kadın örgütleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

ANKARA'DA GAR KATLİAMI'NDA YAŞAMINI YİTİRENLER ANILDI

Ankara’da 1 Eylül mitingi Tandoğan Meydanı’nda düzenlendi. Mitingden önce 10 Ekim 2015 yılında Ankara Gar saldırısında yaşamını yitirenler anıldı.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim -Der) Başkan Yardımcısı İhsan Seyhan, "Bu ülkeye barış gelecek" dedi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise “Demokrasi ittifakı ile barış çığlığını haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İSTANBUL'DA KARTAL'DA MİTİNG YAPILDI, AHMET TÜRK'ÜN MESAJI OKUNDU

İstanbul Kartal Meydanı'nda da 1 Eylül dolayısıyla miting düzenlendi. Ahmet Şimşek Koleji önünde toplanan kitle, Kartal Meydanı'nda yürüdü. Mitinge HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP Milletvekili Hüda Kaya, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Sera Kadıgil ve Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Mitinge DİSK, KESK, TTB, TMMOB, HDP, HDK, ESP, Halkevleri, SGDF ve Barış Anneleri katıldı.

Tertip Komitesi adına yapılan ortak açıklamayı Orhan Alkaya ve Şebnem Korur Fincancı okudu.

Ahmet Türk, hakkındaki davalar nedeniyle imza vermek zorunda olduğu için mitinge katılamadı. Türk'ün mitinge gönderdiği mesaj okundu.

'19 AĞUSTOS YENİ BİR SİYASİ DARBEDİR'

Van Demokrasi Platformu’nun organize ettiği miting ise Musa Anter Barış Parkı’nda düzenlendi. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Bedia Özgökçe Ertan “19 Ağustos yeni bir siyasi darbedir. Halkımızın karşısında her daim başımız dik, anlımız açıktır. Bizlerin görevden alınma gerekçesi arasında usulsüzlük yoktur, Kandil’e ya da başka bir yere para göndermek falan da yoktur. Bunlar iftira ve yalandan ibarettir" dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven konuşma yaptı.

BARZANİ’YE ULUSAL BİRLİK ÇAĞRISI

"AKP'nin Kürtlerin Rojava'daki kazanımlarını asla kabul etmediğini" söyleyen Güven, "Bunu hazmedememenin yanında bir de doğru bir tutum alamıyorlar. Bir gün Rusya’nın bir gün Amerika’nın yanına geçiyorlar ve gerçekten zor durumdadır. Halkımız orada büyük bir devrim gerçekleştirdi. Buradan onlara sesleniyoruz; siz Başur'u nasıl tanıdıysanız Rojava'yı da tanıyacaksınız. Başka hiçbir şansınız yok. Tanımadığınız takdirde kaybeden siz olursunuz. Kaybeden Türkiye'nin demokrasisi ve birlikte yaşam iradesi olur. Her gün oraya müdahale edeceklerini söylüyorlar. Siz oraya müdahale ederseniz ne geçecek elinize? En büyük sınıra sahip olan kardeşleriniz ve komşularınızın yerine DAİŞ'i gelseydi daha mı iyi olacaktı? Bunu neden kabul etmiyorsunuz. Siz Kürt iradesini Kürdistan'ın dört parçasında da kabul edeceksiniz. Bize düşen en büyük görev ulusal birliği sağlamaktır. Sayın Öcalan buna ilişkin yıllardır bu konuda çağrı yapıyor. Ancak bizler bu çağrılara doğru temelde bir cevap olamadık, çözüm üretemedik. Kürtlerin illeri gelenlerine, değerlerine ve siyasi partilerine çağrı yapıyorum. Gelin ulusal birliğimizi gerçekleştirelim. En başta da Sayın Mesut Barzani'ye sesleniyorum. Siz de Kürtlerin bir liderisiniz, gelin ulusal birliğimizi sağlayalım. Kürtlerin bir siyasi statüye sahip olması ve kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları için ulusal birliğimizi kurmamız gerekiyor. Barzani görevde olmayabilir ama buna öncülük etmelidir. Gelin birlik olalım, birlikte mücadelemizi sürdürelim. Kobanê ruhuyla yeniden kazanalım" diye konuştu.

BATMAN'DA EYLEME İZİN VERİLMEDİ

Batman Demokrasi Platformu’nun 1 Eylül Dünya Barış Günü dolaysıyla düzenlemek istediği şöleni Valilik yasakladı. Platform bileşenleri adına açıklama yapan HDP Batman İl Eş Başkan Vekili İkram İrgi vicdan sahibi herkesin savaşa karşı durması gerektiğini vurguladı.

Ağrı'da HDP milletvekilleri Abdullah Koç ve Dilan Dirayet Taşdemir ile parti yöneticileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolaysıyla Tahir Elçi Meydanı'nda karanfil dağıttı.

Denizli'de Demokrasi ve Barış Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Candoğan Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada "Örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz” denildi.

Elazığ Hozat Garajı Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan KESK Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz, “”Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı kendi ellerimizle kurmanın yolunu açmak için emek ve demokrasiden yana olan herkesi 1 Eylül barış meydanlarında yan yana, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz” dedi.