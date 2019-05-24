HDP'li vekil: AKP ile birçok birimde görüşüyoruz...

TV5’teki ‘Kulis Ankara’ programına konuk olan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP ile sorunların çözülmesi noktasında birçok birimde görüştüklerini söyledi.

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5’te Mustafa Yılmaz’ın sunduğu "Kulis Ankara" programına konuk olan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP ile görüştüklerini dile getirdi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, iktidar partisi AKP ile görüştüklerini belirterek, sorunların çözülmesi noktasında birçok birimde görüştükler yapıldığını ifade etti.

İlgili kişilerin iktidar partisiyle temaslarını sürdürdüğünü dile getiren Kenanoğlu, “Bir pazarlıktan bahsetmiyoruz, ama sorunların çözülmesi konusunda bir görüşme. Yani partimizin çeşitli organlarından çeşitli arkadaşlarımız, bu konularla ilgili görüşüyorlar" dedi.