HDP seçim ittifakını açıkladı

Diyarbakır'da yedi parti ve siyasi hareket 31 Mart seçimlerine ittifakla gireceklerini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine ittifakla girme kararı alan siyasi parti ve hareketler Diyarbakır'da ortak bir açıklama yaptı. İttifaka katılan, Kürdistan İslami Hareketi (AZADÎ), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Partîya Komunîsta Kurdistan (KKP), Platforma Demokrata Kurdistan (PDK), Partîya Demokrata Kurdistanê -Türkiye PDK-T seçime HDP çatısı altında girecek.

Duvar'da yer alan habere göre, yapılan ortak açıklamada, "İmzası bulunan parti ve hareketlerimiz, Yerel Seçimlerde Kürdistani Seçim İttifakını oluşturduğunu ve seçimlere HDP çatısı altında katılacaklarını ilan eder. Halkımızın iradesini yeniden gasp etmede ısrar eden Cumhur İttifakı’nın, ‘Kürde kaybettir, kaybet’ formülüne karşı, ‘Kürdistani seçim ittifakı; halkımız kazansın, ittifakımız kazansın, biz Kürtler kazanalım’ formülüyle hareket eder, yerel seçimlerde daha etkin sonuçları almayı hedefler. Kürdistani Yerel Seçim ittifakıyla Kürdistan’daki sivil demokratik siyasetin yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için daha fazla çaba harcayacağız" ifadeleri kullanıldı.

DEMİRTAŞ'TAN MESAJ

HDP'nin eski EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ittifak toplantısına gönderdiği mesajda, "Tarihin bizlere yüklediği sorumluluklar karşısında partilerimizin veya şahsımızın çıkarları doğrultusunda küçük hesaplara girmek bizlere yakışmazdı. Demokratik çözüm ve barış için Kürt halkına yönelik saldırıları durdurabilmek için bu Kürdistani ittifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum. Anadil çalışmaları ile başlayıp yerel seçim ittifakıyla devam edem bu birlikteliğin kurumsallaşarak kalıcı bir ulusal birliğe dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.