Hacettepe'de bilim etkinliğine 'kan akıtacağız' tehdidi

Hacettepe Üniversitesi'nde 'Türkiye'de bilim nereye gidiyor?' başlıklı etkinliğe saldıran faşist grup, saldırı sonrası tehditlerini sürdürdü. Tepki gösteren öğrencilere 'Biz kan dökmeye geldik' diyen saldırganların mesajları büyük tepki çekti. Üniversite Rektörlüğü ise uzun süredir yaşanan saldırılara rağmen çeteleri korumaya devam ediyor. Türkiye Komünist Gençliği, yaşanan saldırılara ilişkin bir açıklama yaparak, 'Daha ne kadar göz yumulacak' dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde son dönemde gerici ve faşist saldırılar artarken, üniversite öğrencilerinin saldırganlara tepkisi büyüyor.

Eğitim hakları gasp edilmeye çalışılan ve açıkça tehdit edilen öğrencilerin soL'la paylaştığı bilgiler ve tehdit mesajları oldukça dikkat çekici.

Saldırılara üniversite yönetiminin seyirci kaldığını belirten öğrenciler, son yaşanan saldırı sonrasında öğrenci gruplarına atılan bazı tehdit mesajlarını soL'a iletti:

TKG'DEN AÇIKLAMA

Üniversitede yaşanan saldırılara ve öğrenci gruplarında devam eden tehditlere ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), "Yalan ve iftiralarla düşman yaratarak; tüm sanatsal ve kültürel faaliyetleri hedef alan ve ileri unsurları tasfiye etme niyetindeki bu grubun öğrenciler nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmamış, miadı dolmuştur. Söyledikleri yalanların, attıkları iftiraların, savurdukları tehditlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Faşistlerin hiç de gizlemeden savurdukları alçakça iftiraları ve tehditlerini kamuoyuyla paylaşıyor ve aynı zamanda okul yönetimine suç duyurusunda bulunuyoruz. Artık yeter, siz bunlara müsaade etseniz de Hacettepe öğrencisi kendisini savunmaktan aciz değildir" ifadelerini kullandı.

TKG'den yapılan açıklama şu şekilde:

"DAHA NE KADAR GÖZ YUMULACAK!

Hacettepe Üniversitesi’nde kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetler son birkaç senedir faşist çetelerce taciz ediliyor ve kesintiye uğratılmak isteniyor. Bu durumun son zamanlarda öğrencilerce tahammül edilemez bir boyut kazandığı ortada. Üniversite öğrencileri, üniversitenin sahibiymiş gibi hareket eden grubun tehdit mesajlarına boyun eğmediklerini her platformda gösterse de faşist grup AKP iktidarının ve OHAL durumunun arkasına saklanarak adeta bir mafya gibi varlığını sürdürmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRDÜĞÜNÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ GÖRMÜYOR MU?

Faşist güruh; yalnızca birkaç sene içinde çeşitli bilimsel etkinlikleri sabote etmiş, birçok topluluk standına saldırmış, üniversitede bu çetenin varlığından rahatsız onlarca öğrenciye saldırı girişimlerinde bulunmuştur. Her seferinde öğrencilerin ve bilim emekçilerinin yoğun tepkisiyle karşılaşarak dizginlenebilen bu çete nasıl oluyor da hala okul yönetimince öğrenci muamelesi görüyor? Öğrencileri açıkça herkesin görebileceği, şahit olduğu alanlarda tehdit eden, kendilerine biat ettirmekten söz eden bu grubun Hacettepe Üniversitesi ile ilişiğinin kesilmesi gerekmez mi?

MESELE ZORBALIK VE BİLİM DÜŞMANLIĞI OLDUĞUNDA IRKÇI İTTİFAKI

Bırakın sol görüşlü öğrencileri; kendi çetelerine karşıt bir duruş sergileyen tüm öğrencileri teröre bulaşmakla, terörist olmakla yaftalamaya girişmiş bu grup çok geniş bir ırkçı koalisyona denk düşüyor. Açıkça kafatasçılık yapan çete üyeleri Türkiye siyasetindeki pozisyonlarının perde arkasında, konu Hacettepe Üniversitesi olduğunda tüm ilerici faaliyetleri taciz etmekte birlik içinde hareket ediyor.

HACETTEPE ÖĞRENCİLERİ “YETER ARTIK!” DİYOR

İktidarın ve onun polisinin tam desteğine sahip bu grubun karşısında en ufak bir geri adım dahi atmayan binlerce Hacettepe Üniversitesi öğrencisi okullarında varlık gösteren faşist çetelere karşı beraber hareket etmek zorunda. Whatsapp grupları vs. üzerinden açıkça tehditlere şahit olan öğrenciler tepkilerini örgütlü hale getirebildiklerinde çetecilerin kaçacak delik arayacaklarına emin olsunlar. Başta saldırılara maruz kalarak faaliyetleri durdurulmak istenenler olmak üzere tüm öğrenci toplulukları bilim emekçilerinin tam desteği ile faaliyetlerini sürdürmekte ısrar etmelidirler.

ÇETELER DIŞARI, BİLİM İÇERİ!

Yalan ve iftiralarla düşman yaratarak; tüm sanatsal ve kültürel faaliyetleri hedef alan ve ileri unsurları tasfiye etme niyetindeki bu grubun öğrenciler nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmamış, miadı dolmuştur. Söyledikleri yalanların, attıkları iftiraların, savurdukları tehditlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Faşistlerin hiç de gizlemeden savurdukları alçakça iftiraları ve tehditlerini kamuoyuyla paylaşıyor ve aynı zamanda okul yönetimine suç duyurusunda bulunuyoruz.

Artık yeter, siz bunlara müsaade etseniz de Hacettepe öğrencisi kendisini savunmaktan aciz değildir!

BERABER MÜCADELEYE GELİN!

Türkiye Komünist Gençliği, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin yanındadır. Her türlü zorbalığa ve dayatmalara karşı bilim, yuvası olan üniversitelerde yeşermenin yolunu her zaman bulmuştur.

Üniversitemizin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya, bir kez daha Hacettepe'ye yakışan kültürel, sanatsal, bilimsel atmosferi oluşturmaya, beraber hareket etmeye çağırıyoruz. Gelin beraber mücadele edelim, Beytepe'ye çöreklenmiş bilim düşmanı, gerici zihniyeti yok edelim!"



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SALDIRGANLARI MI DESTEKLİYOR?Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencileri kan akıtmakla tehdit eden, ülkücülere biat edilmesini isteyen saldırganlar, üniversite yönetimi tarafından uzun süredir korunuyor.

Üniversitede bilim etkinliğine bile saldırma cesareti gösteren çetelerin son dönemde imza attığı bazı saldırılar şöyle: