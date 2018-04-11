Beytepe'de öğrencilere saldırıldı, özel güvenlik saldırganların elini sıktı!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde Türkiye Komünist Gençliği üyelerine yönelik saldırı düzenlenirken, okulun özel güvenlikleri saldırganların elini sıktı.

Üniversitelerde NATO'ya karşı çalışma yürüten Türkiye Komünist Gençliği üyelerine bugün Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde saldırı düzenlendi.

Beytepe Kampüsü'nde Türkiye Komünist Gençliği'nin NATO konulu gazetesini okuyan üç öğrenciye faşist bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından olay yerine gelen özel güvenlik görevlileri, saldırganların elini sıktı.

Bu sırada öğrencileri hedef alan tehditler sürerken, daha sonra sınava gitmek isteyen 2 TKG üyesi daha saldırıya uğradı.

Yaralanan TKG üyeleri hastaneye kaldırılırken, olay yerinde arkadaşlarına desteğe gelen öğrencilere de faşist grup ve özel güvenlik görevlilerin baskısı sürdü.

Üniversitede saldırganları koruyan özel güvenlik görevlilerin rektörlükten aldığı talimat merak konusu.