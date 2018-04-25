'Türkiye'de bilim nereye gidiyor?' etkinliğine saldırı düzenlendi, öğrenciler gözaltına alındı!

AKP üniversitelerde bilim etkinliklerini de hedef alıyor. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu'nun bugün düzenlediği etkinliğe önce faşist bir grup saldırdı, sonra da topluluk üyesi öğrenciler polis tarafından gözaltına alındı.

Hacettepe Üniversitesi'nde ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel'in katılımıyla düzenlenen "Türkiye'de bilim ve üniversiteler nereye gidiyor?" başlıklı etkinliğe faşist bir grup saldırdı. Öğrenciler tarafından püskürtülen saldırı sonrası polis tarafından 10 öğrenci gözaltına alındı.

Avrupa’nın en prestijli bilimsel destek programı olan ERC desteğine hak kazan Somel'in katıldığı ve "Türkiye'de bilim ve üniversiteler nereye gidiyor?" sorusuna yanıt aranan etkinliğe yapılan AKP ve faşist destekli saldırı büyük tepki çekti.