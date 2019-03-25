Fişlenen adaylar mahkemeye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara yakın gazete ve TV kanallarında muhalefet adaylarının isimleri verilerek katıldıkları yasal etkinliklerin suç gibi gösterilmesiyle ilgili "Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır, tazminat davaları açacaklardır. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere çok kısa bir zamanın kaldığını, kampanya süresince kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdiklerini, gönül kırmaya değil, gönül yapmaya uğraştıklarını söyledi.

CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet iş birliğinin kampanya boyunca milletin dertleriyle dertlenip, milletin sesi olmaya çalıştığını belirten Öztrak, buna karşılık "saray koalisyonunun" daha önce hiçbir seçimde görülmemiş bir biçimde son derece adaletsiz ve seviyesiz bir kampanya yürüttüğünü savundu.

"Saray ve onun bekçisi Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı bir kenara bıraktılar." diyen Öztrak, Cumhurbaşkanlığı zırhına sığınmış, seçim yasaklarına tabi olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir koruması olmayan, seçim yasaklarına uymak zorunda olan muhalefet partilerinin genel başkanlarına her türlü hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Medyayı ele geçiren saray iktidarının, kampanya süresince muhalefetin sözünü kesmek için elinden geleni ardına koymadığını, kutuplaştırıcı bir siyaset yaptığını savunan Öztrak, "Önce 'dış güçler saldırıyor' dediler, tutmadı. Sonra 'çiftçiyi, esnafı, marketleri hain çete' ilan ederek mutfaktaki yangının sorumluluğunu onlara yüklemeye çalıştılar, o da olmadı. Bunun üzerine devreye 'beka' senaryolarını soktular. Milletimiz engin mizah gücüyle bu bekanın şifrelerini çözdü, bunun Bahçeli-Erdoğan koltuk aşkı ittifakının baş harfleri olduğunu ortaya koydu." diye konuştu.