Erdoğan'dan 'Gül' tehdidi: Kim kiminle görüşüyor biliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün ortak aday olarak karşısına çıkarılma çalışmalarına ilişkin parti içine açık bir mesaj yolladı. Erdoğan, 'Bizden de birilerini kandırmış olabilirler. Ayrılanlar olabilir. Tek tek, isim isim biliyorum bu kişileri. Kim kiminle görüşüyor, biliyorum, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığı iddialarına ilişkin parti içine mesaj yolladı.

Parti kurmaylarıyla görüşen Erdoğan, “Açıkçası üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Siz de bu konuda polemiklere girmeyin. Kendi vizyonumuzu ve projelerimizi, yatırımlarımızı anlatalım. Hiç kimse endişe etmesin. Seçimlerle ilgili bir endişemiz yok” derken, parti içine ise şu mesajı yolladı: Bizden de birilerini kandırmış olabilirler. Ayrılanlar olabilir. Tek tek, isim isim biliyorum bu kişileri. Kim kiminle görüşüyor, biliyorum, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Ama biz işimize bakacağız. Kendileri bilir.

ÜÇ DÖNEM HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarının 20’nin üzerinde 3 dönemlik milletvekili bulunduğunu hatırlatması üzerine de “Biz mümkün olduğu kadar 3 dönem kuralını uygulamaya çalışacağız. İstisna olur mu? Bilemem” dedi.