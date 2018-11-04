Erdoğan: Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de adım atabileceklerini sananlar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden denizlerde yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, 'Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Biz sadece kardeşlerimizin haklarını koruyoruz."

'SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERE NASIL GÜNLERİNİ GÖSTERDİYSEK...'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdi. Türkiye, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına giren 4 şirketiyle bu listede en fazla şirkete sahip 6. ülke durumuna gelmiştir."

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs meselesi ve bölgedeki doğalgaz arama faaliyetleri sebebiyle gerilim yaşanıyor.