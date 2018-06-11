Niğde mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kuzey Irak, Kandil, Sincar'a operasyon başlattık" dedi. Erdoğan vatandaşların, "Reis bizi Kandil'e götür" sözlerine, "24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz" diye yanıt verdi.

Niğde mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kuzey Irak, Kandil, Sincar'a operasyon başlattık" dedi. Erdoğan vatandaşların, "Reis bizi Kandil'e götür" sözlerine, "24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz" diye yanıt verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bay Kemal bize ne dedi, 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem 'Afrin'de ne işiniz var' dedi. Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz. Ömer Halisdemir ne yaptı, hain olan Semih Terzi'yi ne yaptı, alından vurarak indirdi.

Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Biz ne Kemal'e ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Bu teröristler hangi ine girerlerse girsinler hesabını sorarız. Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık.

Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek.

24 Haziran çok önemli. 24 Haziran'da bunlara gerekli dersi vermemiz lazım. Muhalefet istemese de Kandil'deki terör bataklığını kurutacağız. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkaracağız.